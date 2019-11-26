На Донбассе нашли убитым ветерана АТО – соцсети

Тело Юрия Гундаря обнаружили в канаве, где оно пролежало около 10 дней, сообщил его товарищ Валерий Ананьев.

В одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана Антитерристической операции Юрия Гундаря. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил на своей странице в Facebook его товарищ – ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев.

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"На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней… Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно", – написал он.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Его жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

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