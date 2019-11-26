На Донбассе нашли убитым ветерана АТО – соцсети
В одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана Антитерристической операции Юрия Гундаря. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил на своей странице в Facebook его товарищ – ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев.
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"На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней… Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно", – написал он.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Его жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.
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Ты психиатру это расскажи и не лепи мне чужие ники, кончелыга многостаночный ...
нах кому нужны твои больные фантазии?
Твой удел скакать по десяткам рабочих аккаунтов и гадить про Украину из-за поребрика ... кончелыга-украинофоб
Нах скачи, тупое быдло
Тебе только нах
СУГС ???
ты все о своих убогих реалиях?
Конченое вечноскачущее путинское обиженко неопределенного пола ...