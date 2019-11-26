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На Донбассе нашли убитым ветерана АТО – соцсети

Комментариев: 21
Тело Юрия Гундаря обнаружили в канаве, где оно пролежало около 10 дней, сообщил его товарищ Валерий Ананьев.
Юрий Гундарь воевал в зоне АТО
Юрий Гундарь воевал в зоне АТО
Валерий Ананьев / Facebook

В одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана Антитерристической операции Юрия Гундаря. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил на своей странице в Facebook его товарищ – ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев.

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"На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней… Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно", – написал он.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Его жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

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Теги: убийства, ветераны, убийство, Луганская область, ветеран, АТО, Операция объединенных сил
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Комментариев (23)
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Антибес    26.11.2019, 18:34
Оценка:  -1
Антибес
На правах антитроллинга:ники Союзник,colavova,vicing и Wtf2wtf-ники упоротой престарелой шизофренички Виолетты Галутиной.Сумасшедшая бабушка,твоё голословие очень потешное,как и ты сама!Бугагагагагага!!!
WTF2wtf    26.11.2019, 18:39
Оценка:  -2
WTF2wtf
Шизоид из раши, опять бабушка тебя накрывает?
Ты психиатру это расскажи и не лепи мне чужие ники, кончелыга многостаночный ...
Антибес    26.11.2019, 18:46
Оценка:  -1
Антибес
Старушка Виолетта,прикажешь тебя девушкой называть в твои 50+ лет и с твоей внешностью пятилетнего трупа?Кстати,ты собрала доказательства того что я"из раши"?Или тебя как и вчера за твоё голословие послать на xyй?)))))
WTF2wtf    26.11.2019, 18:53
Оценка:  -1
WTF2wtf
Шизоид конченый,
нах кому нужны твои больные фантазии?
Твой удел скакать по десяткам рабочих аккаунтов и гадить про Украину из-за поребрика ... кончелыга-украинофоб
Антибес    26.11.2019, 18:57
Оценка:  -1
Антибес
Старушка Виолетта,я знал что ты этого весь день ждала.Я буду это делать каждый раз,как только прочитаю твоё голословное что я"из раши".Мечта твоя сбылась,старушка!Иди на xyй,голословная пьяньчушка!)))))
Пaночка    26.11.2019, 18:23
Оценка:  +2
Пaночка
Схоже що цього гоміка зарізав його ж коханець який обіймає його на фото.Чоловіків все менше.Підopів все більше.Хак!Тфу!
WTF2wtf    26.11.2019, 18:25
Оценка:  -5
WTF2wtf
Шизоидное, туберкулез на российской зоне заработало?
Нах скачи, тупое быдло
vicinq    26.11.2019, 18:19
Оценка:  -3
vicinq
Земля тебе пухом и вечная память.! Вон как ,по подленькому обманом заманили всунули нож такие вот гниды трусливые ватники отребье вшиванки тихушники Бог все видит,на росиия и так на дне а за Украину вам Бог воздаст что вы мрази тут устроили будете вы и дети ваши в муках жить
Boxerogos    26.11.2019, 18:13
Оценка:  +2
Boxerogos
Типичное самоубийство по неосторожности очередного"героя".Дело было так:"Герой"набухался с горя что его не носили на руках за его"подвиги"на Донбассе,споткнулся на своей блевотне и упал в канаву,напоровшись на свой же нож...
WTF2wtf    26.11.2019, 18:24
Оценка:  -5
WTF2wtf
Антибес, что ты все скачешь, шизоид-украинофоб из раши?
Тебе только нах
colavova    26.11.2019, 18:07
Оценка:  -1
colavova
Вечная Память Герою! Отомстим!!!
Л_о_л_а    26.11.2019, 18:17
Оценка:  +2
Л_о_л_а
кому ты мстить собралось, когда даже его друг не знает "была ли его смерть героической"?...может его такие же вытыраны зарезали.... а так...чего не мстишь? Вон Крым Россия отжала - вперед, мститель....нет? обосрался? в инете мстить безопасней??? подстрекатели хреновы
Coюзник    26.11.2019, 18:19
Оценка:  -5
Coюзник
Ну насчет подстрекателей так россияне впереди планеты всей
Coюзник    26.11.2019, 18:21
Оценка:  -4
Coюзник
Шо ви делаете на украинском ресурсе??? Чего не тусуетесь на российских сайтах???
Антибес    26.11.2019, 18:06
Оценка:  +1
Антибес
Снова ура-пропагандoны всё перепутали.Подобные выблядки-наёмники,убивавшие,насил овавшие и грабившие украинцев на Донбассе должны всегда быть первыми кто заслуживает подобной участи,а не последними.Это всё-равно не люди.Это звероподобные мрази.
Coюзник    26.11.2019, 18:09
Оценка:  -4
Coюзник
Ты лучше вспомни героя кавказца, который перестрелял геев которыми кишит российская армия
Антибес    26.11.2019, 18:18
Оценка:  +1
Антибес
Чмо голубое,а зачем мне твоя российская армия,если я украинский гражданин,постоянно проживающий в Украине?Гуглим"Геи в АТО"и узнаём об огромном числе гомиков среди наших"героев"и" ;защитников".)))))
Coюзник    26.11.2019, 18:22
Оценка:  -4
Coюзник
Не смеши мои шнурки ... "проживающий в Украине" ...
Coюзник    26.11.2019, 18:23
Оценка:  -5
Coюзник
Сейчас начнешь вещать про АТБ и СТБ ...
Антибес    26.11.2019, 18:30
Оценка:  -1
Антибес
Чмо голубое,так ведь я про себя говорю,а не про кого-то другого.И утверждаю я исключительно о себе.Да,я живу в Украине и имею украинский паспорт.Хочешь это опровергнуть этот факт доказательствами обратного?)))))
VSHIVANKA    26.11.2019, 18:03
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НАЖРАЛАСЬ СВИНЬЯ И ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В СВОЕЙ ЖЕ БЛЕВОТИНЕ ....
СУГС ???
WTF2wtf    26.11.2019, 18:26
Оценка:  -3
WTF2wtf
Быдлобот на бюджете оккупантов,
ты все о своих убогих реалиях?
Конченое вечноскачущее путинское обиженко неопределенного пола ...
ВасяизИваново    26.11.2019, 17:54
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Награда нашла героя, це добре!
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