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"Шкварочка": Мосийчук заявил о еще одном нардепе СН с судимостью

Комментариев: 5
Мосийчук написал о судимости Андрея Богданца и разместил ссылку на приговор суда.
Андрей Богданец
Андрей Богданец
ze-bohdanets.te.ua

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о судимости еще одного народного депутата из партии Слуга народа. Им оказался Андрей Богданец, который был избран по 163 округу в Тернопольской области.Об этом Мосийчук написал в Телеграм.

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Мосийчук опубликовал приговор, в соответствии с которым Богданец был осужден на 2 года ограничения свободы. Причина – драка с телесными повреждениями.

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"...в результате таких неправомерных действий ОСОБА_1 ОСОБА_3 были причинении телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновиличного шва; ушиба "тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, которые по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку клиническое течение сопровождалось длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", - говорится в приговоре.

Это, сравнивая с насильниками, подозреваемыми в пытках, убийстве и государственной измене, разного рода решалами и коллективными юзиками даже не шкварка, а так себе, шкварочка – заявил Мосийчук

Заявление Игоря Мосийчука
Заявление Игоря Мосийчука
Скриншот

Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

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Теги: Игорь Мосийчук, андрей богданец
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Комментариев (5)
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ЛюблюУкраину    26.11.2019, 18:31
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
моисейчук- это джокер?
WTF2wtf    26.11.2019, 18:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Челюсть кому-то в драке сломал?
Ну такое бывает ... это все же не грабеж и не изнасилование
Л_о_л_а    26.11.2019, 18:15
Оценка:  -6
Л_о_л_а
от бандеровских областей идут одни изврашенцы и уголовники
kapablankas    26.11.2019, 17:51
Оценка:  0
kapablankas
а про свои делишки слабо ????
colavova    26.11.2019, 17:46
Оценка:  +1
colavova
далi буде...
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