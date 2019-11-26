"Шкварочка": Мосийчук заявил о еще одном нардепе СН с судимостью
Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о судимости еще одного народного депутата из партии Слуга народа. Им оказался Андрей Богданец, который был избран по 163 округу в Тернопольской области.Об этом Мосийчук написал в Телеграм.
Читай также: “Жлобский свитер”: Мосийчук показал паспорт Арахамии, тот отреагировал
Мосийчук опубликовал приговор, в соответствии с которым Богданец был осужден на 2 года ограничения свободы. Причина – драка с телесными повреждениями.
Читай также: “Нам стыдно”: Нардеп извинилась за скандалы вокруг “Слуги народа”
"...в результате таких неправомерных действий ОСОБА_1 ОСОБА_3 были причинении телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновиличного шва; ушиба "тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, которые по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку клиническое течение сопровождалось длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", - говорится в приговоре.
Это, сравнивая с насильниками, подозреваемыми в пытках, убийстве и государственной измене, разного рода решалами и коллективными юзиками даже не шкварка, а так себе, шкварочка – заявил Мосийчук
Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Ну такое бывает ... это все же не грабеж и не изнасилование