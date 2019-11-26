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Появилось видео, как Daewoo сбил девушку в Днепре

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Сила удара была такова, что тело пострадавшей сделало сальто в воздухе. Она получила множественные травмы.

Во вторник в Днепре на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского водитель Daewoo сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает Информатор 26 ноября.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, автомобиль ехал в сторону ТЦ Нагорный. Водитель не успел затормозить и сбил девушку. Сила удара была такова, что тело пострадавшей сделало сальто в воздухе.

Свидетели ДТП пытались оказать девушке помощь на месте. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу Мечникова с множественными травмами.

Полицию вызвали постфактум, детали выясняются.

Ранее во вторник стало известно, что в Житомирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. Тогда пострадали восемь человек.

А в Сумах умерла пенсионерка, которая на днях выпала из маршрутки, когда транспортное средство отъезжало от остановки.

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Теги: ДТП, Днепр, авария, девушки, девушка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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