СМИ уличили нардепа Иванисова во лжи об образовании

СМИ получили ответы на запрос от двух высших учебных заведений, в которых якобы учился депутат от Слуги народа.

Депутат от партии Слуга народа Роман Иванисов, который отбывал наказание за изнасилование, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях, сообщает Четвертая власть.

Читай также: Спасал отец: “смотрящий” рассказал детали заключения Иванисова Издание получило ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов.

Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Роман Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).

В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение Правоведение.

Читай также: "Я Вове все объясню": Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым "В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация "Юрист - специалист", - было указано в биографии Иванисова.

Еще был упомянут Бердянский университет менеджмента и бизнеса, в котором якобы учился депутат.

В итоге СМИ пришел ответ на запрос от Запорожского национального университета:

"Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится", - сказано в ответе.

Бердянский университет менеджмента и бизнеса также сообщил, что диплом о высшем образовании Роман Иванисов у них не получал.

Журналист издания обращался к помощнице Романа Иванисов с просьбой предоставить копию или выходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она прекратила отвечать на сообщения и звонки.

Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисов любой диплом о высшем образовании.

Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из партии и фракции Слуга народа.