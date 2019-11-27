СМИ уличили нардепа Иванисова во лжи об образовании
СМИ получили ответы на запрос от двух высших учебных заведений, в которых якобы учился депутат от Слуги народа.
Депутат от партии Слуга народа Роман Иванисов, который отбывал наказание за изнасилование, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях, сообщает Четвертая власть.
Читай также: Спасал отец: “смотрящий” рассказал детали заключения Иванисова
Издание получило ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов.
Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Роман Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).
В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение Правоведение.
Читай также: "Я Вове все объясню": Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым
"В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация "Юрист - специалист", - было указано в биографии Иванисова.
Еще был упомянут Бердянский университет менеджмента и бизнеса, в котором якобы учился депутат.
В итоге СМИ пришел ответ на запрос от Запорожского национального университета:
"Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится", - сказано в ответе.
Бердянский университет менеджмента и бизнеса также сообщил, что диплом о высшем образовании Роман Иванисов у них не получал.
Журналист издания обращался к помощнице Романа Иванисов с просьбой предоставить копию или выходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она прекратила отвечать на сообщения и звонки.
Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисов любой диплом о высшем образовании.
Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из партии и фракции Слуга народа.