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СМИ уличили нардепа Иванисова во лжи об образовании

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СМИ получили ответы на запрос от двух высших учебных заведений, в которых якобы учился депутат от Слуги народа.
Роман Иванисов
Роман Иванисов
facebook.com/sluganarodu.ivanisov.153
Депутат от партии Слуга народа Роман Иванисов, который отбывал наказание за изнасилование, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях, сообщает Четвертая власть.

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Издание получило ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов.

Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Роман Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).
 
В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение Правоведение.
 
 

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"В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация "Юрист - специалист", - было указано в биографии Иванисова.

Еще был упомянут Бердянский университет менеджмента и бизнеса, в котором якобы учился депутат.
 
 
В итоге СМИ пришел ответ на запрос от Запорожского национального университета:
 
"Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится", - сказано в ответе.
 
 
Бердянский университет менеджмента и бизнеса также сообщил, что диплом о высшем образовании Роман Иванисов у них не получал.
 
 
Журналист издания обращался к помощнице Романа Иванисов с просьбой предоставить копию или выходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она прекратила отвечать на сообщения и звонки.
 
Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисов любой диплом о высшем образовании. 

Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из партии и фракции Слуга народа.

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Теги: образование, депутаты, диплом, изнасилование, Слуга народа
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Комментариев (1)
ШВЕЙК    27.11.2019, 12:28
Оценка:  0
ШВЕЙК
Там, серед слуг таких добра половина. (((
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