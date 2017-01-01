Во время заседания Рады пропало электричество

В парламенте произошел пятиминутный "блэкаут". Вице-спикер Рады решила не прерывать заседание.

Электроснабжения в зале заседаний парламента не было пять минут facebook.com/verkhovna.rada

Во время парламентских слушаний "Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет" в среду, 27 ноября ,в сессионном зале пропадал свет, сообщает Укринформ.

В общем электроснабжения в зале заседаний парламента не было пять минут.

Председательствующая на парламентских слушаниях вице-спикер Елена Кондратюк решила не прерывать заседание.

Напомним, в июле столичный Печерск, правительственный квартал и Рада остались без электроснабжения из-за аварии.

Напомним, в Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут, из-за чего десятки тысяч людей остались без света.

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