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На Крещатике ограбили офис Союза журналистов

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Что именно забрали грабители, еще уточняется.
На Крещатике ограбили офис Союза журналистов
© facebook.com/Sergiy Tomilenko
Фото 1/5
  • Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
  • Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
  • Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
  • Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
  • Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
На Крещатике ограбили офис Союза журналистов
Вскрыт сейф в кабинете главы НСЖУ
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В Киеве на улице Крещатик, 27а, ограбили офис Национального союза журналистов Украины.

Об этом сообщил его председатель Сергей Тимоленко.

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“Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи - еще выясняем“, - отметил Томиленко.

Напомним, НСЖУ по состоянию на начало 2017 года объединяла более 19 тысяч журналистов во всех регионах Украины.

Как сообщалось 28 сентября, Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель пересмотреть свое отношение к журналистам, а также извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

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Теги: НСЖУ, союз журналистов, сейф, ограбление, Крещатик, Киев
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Комментариев (1)
Rikstal    28.11.2019, 11:11
Оценка:  0
Rikstal
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