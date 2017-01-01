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Сутки на Донбассе: Девять обстрелов, потерь нет

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Враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 28 ноября, девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 29 ноября.

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Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новолуганское, Шумы, Троицкое, Майорск, Новотроицкое, Березовое, Красногоровка, Марьинка, Водяное.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли.

Напомним, за сутки 27 ноября на Донбассе также зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда три бойца ВСУ получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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