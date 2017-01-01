Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более полумиллиона гривен.

Гранатомет, из которого был совершен обстрел

На Закарпатье задержали мужчину за обстрел магазина из гранатомета

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На Закарпатье задержали мужчину за обстрел магазина из гранатомета

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Правоохранители установили мужчину, который в сентябре обстрелял из гранатомета магазин в селе Ганичи.

Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Закарпатской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции выяснили, что к обстрелу магазина причастен 41-летний житель города Мукачево", – говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям об умышленном повреждение имущества путем взрыва и незаконное обращение с оружием (ч.2 ст.194, ч.1 ст.263 УК Украины).

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Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более полумиллиона гривен.

Напомним, инцидент в селе Ганичи Тячевского района произошел еще 24 августа. Ночью неизвестный выстрелом из гранатомета повредил входную дверь в местном магазине.

Также в ночь на субботу, 8 июля, в Мукачево неизвестные лица стреляли из ручного противотанкового гранатомета по магазину Мотолюкс, расположенному возле местного рынка.

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