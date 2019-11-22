В центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме

Как уточняют в соцсетях, в доме, где прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.

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В Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, в ночь на пятницу, 22 ноября, прогремел взрыв. На место срочно выехали полиция, спасатели и медики. Из одного из подъездов валил дым.

Об этом сообщает “Информатор“.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Звук детонации разбудил жителей около 23:00.

Предварительно детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили.

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход в лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

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Что именно взорвалось, неизвестно. По словам специалистов на месте, это был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. У парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Стоит отметить, сто в соцсетях появиась информация, якобы в жилом доме на улице Олеся Гончара, где прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко, жены экс-главы ГПУ Юрия Луценко. Об этом в Facebook написала одна из жительниц дома Маргарита Кузнецова, передает Апостроф.

“Только что у нас в подъезде на Олеся Гончара 67 был взрыв... Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен её салон красоты? Может по схеме Гонтаревой в Лондон будет переезжать ? А мы вот не спим, коты напуганы и в подъезде дышать нечем“, - написала киевлянка.

Как сообщалось 8 ноября, в Харькове 23-летний парень подорвал себя гранатой.

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