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Прокурор просит лишить Портнова права на адвокатскую деятельность

Комментариев: 5
Работник прокуратуры, который вел расследование в отношении экс-главы АП времен Януковича, рассказал об его угрозах на свой адрес.
Прокурор рассказал об угрозах Портнова
Прокурор рассказал об угрозах Портнова
aportnov.com

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщает Радио Свобода.

"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В", - говорится в заявлении прокурора.

Божко отмечает, что эти факты свидетельствуют о вмешательстве Портновым в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным.

"К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины", - подчеркнул Божко.

Он тамже сообщил, что Портонов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

Поскольку Божко считает, что такие публичные высказывания адвоката Портнова свидетельствуют о нарушении им присяги адвоката он просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

Сам Портнов эту ситуацию пока публично не комментировал.

18 ноября журналисты Слидство.Инфо сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют. Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В то же время, в начале 2019 Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Сразу после того, как Божко начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания, но нынешнее руководство ГПУ, по словам прокурора, "пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

Ранее глава ГБР Труба объяснил отсутствие дел на Портнова. Он заявил, что ожидает разъяснений из суда, обязавшего это сделать.

 

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Теги: адвокат, прокурор, Портнов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Letohradek    29.11.2019, 22:49
Оценка:  +3
Letohradek
Напоите рыга мышьяком! Человеком, этот урод уже не станет!
СветБобра    29.11.2019, 22:37
Оценка:  +3
СветБобра
Портнов , це керівник нашого недолугого ЗЕмуляжа президента. Його ніхто покарати не зможе.
Alexsy    29.11.2019, 22:20
Оценка:  -7
Alexsy
Зверобуху бы к этому прокурору...
Брюква_и_Клюква    29.11.2019, 22:24
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Что ты забыл в чужой стране, мокша? Или домой. У тебя зима на дворе, осталось 30 дней на сбор бесплатного валежника.
Alexsy    29.11.2019, 22:20
Оценка:  -7
Alexsy
Зверобуху бы к этому прокурору...
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