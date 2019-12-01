Министр рассказала, как обеспечить Донбасс пресной водой

По словам министра, в Украине есть технологии для очистки воды на Донбассе.

Украина имеет технологии, способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах, в частности, на Донбассе. Об этом заявила в программе Субботнее интервью на Радио Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак.

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“В Украине есть технологии, и они отработаны уже в Алчевске, по очистке шахтных вод. И сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят такое предложение, в частности для Торецка. Я не говорю, что это единственная технология, которая возможна“, - сказала Бабак.

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Она добавила, что “на самом деле Донецкая, Луганская, Херсонская области имеют проблему не только с отсутствием воды, но с ее низким качеством - “вода имеет высокое содержание соли“. “Поэтому необходимо использовать методики опреснения и очистки... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 000 гривен, то есть это не “большие проекты“, - отметила министр.

Ранее сообщалось о том, что Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН.

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