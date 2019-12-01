Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Министр рассказала, как обеспечить Донбасс пресной водой

Комментариев: 1
По словам министра, в Украине есть технологии для очистки воды на Донбассе.
Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины
Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины
Скриншот

Украина имеет технологии, способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах, в частности, на Донбассе. Об этом заявила в программе Субботнее интервью на Радио Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Читай также: В “ЛНР“ заявили о прекращении подачи воды Украиной

“В Украине есть технологии, и они отработаны уже в Алчевске, по очистке шахтных вод. И сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят такое предложение, в частности для Торецка. Я не говорю, что это единственная технология, которая возможна“, - сказала Бабак.

Читай также: На Донбассе перекроют водоснабжение на три дня

Она добавила, что “на самом деле Донецкая, Луганская, Херсонская области имеют проблему не только с отсутствием воды, но с ее низким качеством - “вода имеет высокое содержание соли“. “Поэтому необходимо использовать методики опреснения и очистки... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 000 гривен, то есть это не “большие проекты“, - отметила министр.

Ранее сообщалось о том, что Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, Донбасс, вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
BROKER666    01.12.2019, 13:44
Оценка:  +1
BROKER666
пусть руский мир хлибают...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь