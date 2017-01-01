В Одессе банду карманников выгнали из ресторана: Воры устроили поножовщину

Один из бандитов в отместку ранил сотрудника заведения.

Уже на следующий день воры были задержаны dumskaya.net

В известном одесском ресторане "Тавернетта" на улице Екатерининской произошел инцидент с поножовщиной.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пост владельца заведения Савелия Либкина в Facebook.

Его сотрудники вычислили двоих карманников, которые зашли в ресторан. Их попросили уйти.

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"Когда воры вышли на улицу, один из них заточкой ударил сотрудника ресторана в грудь. Скорая помощь прибыла быстро, и сотрудника спасли. Также приехали сотрудники полиции и оперативно провели следственные действия. Уже на следующий день воры были идентифицированы и задержаны", - отметил владелей ресторана.

Как сообщалось 16 октября, в Одессе задержали подозреваемых в разбое, пытках и вымогательстве.

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