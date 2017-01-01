В Слуге народа определились с заменой оскандалившемуся Яременко

Главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества избрали Елизавету Ясько.

Фракция партии Слуга народа на заседании 2 декабря определилась с кандидатом на должность главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Новым главой комитета избрана народный депутат от Слуги народа, глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. Об этом в соцсети сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько", - написала нардеп.

Напомним, накануне стало известно, что Слуга народа планирует ротацию в комитетах Рады.

Ранее сообщалось, что Регламентный комитет ВР назначит нового главу комитета по вопросам внешней политики через две недели. Он заменит попавшено в секс-скандал Богдана Яременко.

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