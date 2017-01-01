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Под Донецком перевернулся автомобиль ОБСЕ

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Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Фото перевернувшегося автомобиля ОБСЕ
Фото перевернувшегося автомобиля ОБСЕ
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В Макеевке Донецкой области перевернулся автомобиль ОБСЕ. Об этом сообщается на телеграм-канале Wargonzo.

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“Очевидцы сообщили проекту, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, по всей видимости, послужили погодные условия. Всю ночь  шел сильный снегопад“ - говорится в сообщении. 

Напомним, во Львов доставили 13 раненых бойцов из зоны ООС.

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Теги: ОБСЕ, Донецк, Макеевка, дтп
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