Под Донецком перевернулся автомобиль ОБСЕ

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

В Макеевке Донецкой области перевернулся автомобиль ОБСЕ. Об этом сообщается на телеграм-канале Wargonzo.

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“Очевидцы сообщили проекту, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, по всей видимости, послужили погодные условия. Всю ночь шел сильный снегопад“ - говорится в сообщении.

Напомним, во Львов доставили 13 раненых бойцов из зоны ООС.

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