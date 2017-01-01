Рада намерена отменить нормы о неприкосновенности нардепов

В связи с решением парламента для задержания депутата понадобится решение судьи и согласие генпрокурора.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, убрав из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов. Поправки поддержали 253 нардепа, против высказались 15, воздержались - 80, на заседании парламента во вторник, 3 декабря.

Законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали уже принятым изменениям в Конституцию, которые отменили депутатский иммунитет. Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность , но соответствующие нормы еще остались в ряде законов.

4 октября Рада приняла закон об изменениях в процессуальном кодексе без поправок об отмене неприкосновенности депутатов.

В тот же день в Слуге народа пообещали внести отдельный законопроект, который уберет неприкосновенность депутатов из законодательства, 7 октября он был внесен в парламент.

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