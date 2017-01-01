Фанаты рейтингов. Первые полгода Зеленского

Полгода прошло с того момента, как Владимир Зеленский стал Президентом Украины. Рейтинг доверия к нему постепенно снижается, а ведь самые серьезные вызовы — только-только приблизились.

Колоссальные надежды на лучшее — отсутствие быстрых изменений — удивление — разочарование — раздражение. Эти стадии в отношении общества к избранным лидерам до сих пор проходила любая украинская власть, пишет Валерий Литонинский в №23 Журнала Корреспондент. Разница может быть только в скорости преодоления каждого из этапов. Не стал исключением и Владимир Зеленский. В течение осени доля украинцев, положительно относящихся к Президенту, постоянно снижалась, утверждают социологи. Конечно, речь не идет о каком-то катастрофическом обвале рейтинга, Зеленский все еще гораздо популярнее любого из своих предшественников. Но негативные тенденции очевидны. Видят их и на Банковой. Там вообще пристально следят за рейтингами — как никто из предшественников.

Так что, чем отыгрываться будут?

ЧТО ТЯНЕТ ВНИЗ

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), еще в сентябре к Зеленскому положительно относились 73% украинцев, в октябре — 66%, в конце ноября — 52%. То есть имеем дело с 20%-ным падением, никаких 73% поддержки, о которых периодически любит вспоминать Президент, уже нет и близко. И это вполне закономерно.

73% по итогам второго тура выборов — не столько личная заслуга Зеленского, сколько протестное голосование против Петра Порошенко. Теперь же красивые обещания времен предвыборной кампании остались в прошлом, пришло время реальных результатов и ответственности за все ветви власти, которую взял на себя Зеленский.

Праздничный карнавал заканчивается, избирателей больше интересуют вполне конкретные вопросы — коммунальные тарифы, темпы роста цен, личная безопасность. И тут уже не спрячешься за отговорками, что социальная и экономическая сфера — это не компетенция Президента. Зеленский самостоятельно сформировал правительство и опирается на монобольшинство в парламенте. Переложить на кого-то или разделить ответственность с кем-то? Сложно, хотя на Банковой и не оставят попыток это сделать. Зеленский сам ввел в обиход термин «эпоха бедности» и сам теперь ее закончить не может. А избиратели все еще ждут снижения тарифов, они всегда его будут ждать.

Помимо социально-экономических проблем, бьют по рейтингу Президента и скандалы внутри его партии Слуга народа. Скандалы в парламенте неумолимо превращаются в наиболее токсичную тему для Президента. Кроме любителей платных секс-утех и коррупционеров в партии Зеленского нашли уже и уголовников. Оказалось, что народный депутат Роман Иванисов, который попал в парламент от Слуги народа по округу в Ровенской области, в 90-е годы был осужден за изнасилование. Его уже пообещали исключить из фракции и партии. Зеленский даже говорил, что заставит нардепа сдать мандат. Но сделать это нереально, ведь Иванисов — мажоритарщик. Причем это не единственный «слуга народа» с судимостью. Мажоритарщика из Тернопольской области Андрея Богданца в 2015 году признали виновным в нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорили к двум годам заключения с испытательным сроком на один год. Судьба Богданца пока не ясна, в отличие от Иванисова он свою судимость отрицать не стал. Но партии от этого не легче, негативный шлейф уже создан.

Инфографика Корреспондента

Ранее из Слуги народа уже исключили двух депутатов-мажоритарщиков — Анну Скороход и Антона Полякова. Изгнанники теперь только тем и занимаются, что критикуют партию власти на каждом шагу. Рассказали уже и о продаже мест в партийных списках и на округах, и о доплатах в конвертах нардепам, и даже аудиозаписи с бывшими коллегами начали публиковать. Так что Иванисову, если что, будет к кому присоединиться.

Более того, Скороход и Поляков уже анонсировали масштабный исход «слуг народа» из монобольшинства и создание самостоятельной депутатской группы. В партии власти действительно и близко нет единства, а склоки внутри нее бьют по Зеленскому. «Слуги» быстро забыли, кому они обязаны политической карьерой и попаданием в парламент, пытаются играть в свои игры.

Зеленский признает ошибки в комплектовании партии и ссылается на дефицит времени. Президент пытается остаться над разборками и обещает карать виновных. Но если частота скандалов и их размах будут нарастать, роспуск Рады окажется более чем реалистичным сценарием для главы государства. На такой вариант Зеленский уже неоднократно намекал. На Банковой, вероятно, питают иллюзию, что тем самым Президент заработает очки и перезагрузит пошатнувшийся рейтинг. Вот только на очередных внеочередных выборах, если уж на них пойдут, не будет оптимизма весны-2019, а будет букет разочарований-2020. Не сложится, скорее всего, и монобольшинства в результате.

Так что ответ на вопрос «родим новых или отмоем этих?», похоже, очевиден. Тем более что с 1 января ликвидируется депутатская неприкосновенность, фракция станет более управляемой.

БОЛЬШЕ КОНТЕНТА

Кроме радикальных решений вроде роспуска Рады или кадровой чистки в правительстве, которое тоже народной поддержкой не блещет, есть в команде Президента и другие ходы для повышения падающего рейтинга. Прежде всего — информационные акции. Зеленский действительно часто проигрывает информационные схватки вокруг ключевых своих решений. Так, например, было с согласованием «формулы Штайнмайера», суть которой населению просто не объяснили. То же самое — с рынком земли.

Как это изменить? Снимать больше видео, решили на Банковой. Интервью из Tesla мало. Теперь Зеленский раз в неделю будет общаться со страной во время прогулки по правительственному кварталу. «Чашка премьера» уже была, теперь прогулка с Президентом.

А чтобы отыграть тему с коммуналкой, в Офисе главы государства выпустили видеоролик с обсуждением понижения тарифов. Сценарий не особо замысловат: Президент, премьер и другие вроде бы спорят по поводу возможности сокращения коммунальных платежей для населения, а в конце уставший Зеленский говорит: «Сделайте так, чтобы уже в декабре платежки были меньше».

Как сделайте, благодаря чему — из ролика непонятно. Как непонятно и то, что именно будут понижать и на сколько. Но Президент же сказал, на видео зафиксировали. Не получится — исполнители виноваты, правительство, Рада и далее по списку. Получится — политические дивиденды налицо. Приватизация достижений, национализация провалов — так, кажется, это называется?

ОПАСНАЯ РОССИЯ

Внешняя политика для улучшения рейтингов? Согласно тем же соцопросам, 75% украинцев положительно относятся к решению украинского Президента инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Саммит в «нормандском формате» при участии Украины, России, Франции и Германии назначен на 9 декабря. Место встречи — Париж. Зеленский надеется обсудить в столице Франции обмен пленными, полное прекращение огня вдоль линии фронта, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на Донбассе. Хотя, например, с конституционной точки зрения, обсуждать с лидерами других стран проведение выборов на собственной территории — это нонсенс, это подрывает суверенитет.

Как бы там ни было, у России своя повестка подготовлена к встрече в Париже. Из Москвы продолжают настаивать на необходимости прямых переговоров Украины с боевиками. То есть в Париже могут склонять именно к этому. По итогам встречи стороны планируют подписать какой-то документ, его сейчас согласовывают. Речь может идти об очередной дорожной карте выполнения Минских соглашений, с прописанными конкретными шагами. Среди них, например, новые участки отвода войск вдоль линии фронта, обмен всех на всех или параметры нового закона об особом статусе Донбасса. Хотя Москву и старый вполне устраивает.

В рамках подготовки к нормандской встрече председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул, что Украина вообще может потерять несколько областей из-за «проявления национализма и притеснения малых народов». Примерно сутки с лишним на этот демарш никто из официальных лиц нашего государства не отвечал. От МИД выступил только заместитель министра, и то на личной странице в Facebook.

Ах, нет, лихо вышел с козырей министр внутренних дел Арсен Аваков, назвав спикера Госдумы «очередным русским дураком». Дурак дураком, а, может быть, в этом заявлении российского чиновника и нечто большее. Шантаж со стороны РФ перед встречей в Париже, например. Классическое повышение ставок: «требуй большего — получишь желаемое». Не пойдете на наши условия, возобновим «проект новороссия»? Да и фейковые молодые республики уже подсуетились: «парламент ДНР» установил «государственную границу» псевдообразования в пределах всей Донецкой области.

ЗИМА, ГАЗ И СЕВЕРНЫЙ ПОТОК

Усугубляет ситуацию для Зеленского еще и то, что Кремль пытается связать решение военного конфликта на Донбассе с газовыми вопросами. Уж очень любит Путин сначала создать проблему, а потом решать ее «пакетом», выколачивая для себя незапланированные уступки. 1 января заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину в Европу. Новый никак не подпишут. Трехсторонние переговоры в формате Украина — Россия — ЕС зашли в тупик. Позиция Украины достаточно проста — новый транзитный контракт по европейским нормам на 10 лет при условии прокачки от 60 до 90 млрд кубометров газа в год. Еврокомиссия такой вариант одобрила. Но у россиян, как помним, свой «пакет», который уже начали надевать Украине на голову. Газпром предлагает договор сроком на один год. И при этом ставит ключевое условие — отказ Нафтогаза от всех исковых требований суммарно на $22 млрд — как выигранных, так и находящихся в судах.

Откуда такая сумма? $3 млрд россияне уже должны заплатить по решению Стокгольмского арбитража, еще 7 млрд — штраф Антимонопольного комитета Украины. 12 млрд — исковые требования Нафтогаза в новом арбитраже в случае остановки транзита. Отказаться от исков, тем более от побед в арбитраже — заведомо ослабить свои позиции на будущее. В качестве компромисса Нафтогаз предложил Газпрому выплатить долг в $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража газом. То есть в рамках погашения долга поставлять топливо, тем самым признав поражение в Стокгольме. Разумеется, Газпром такое решение не устраивает. Нафтогаз тем временем ищет в Европе газпромовские активы, на которые можно наложить арест и взыскать.

Украина не покупает газ у России напрямую уже четыре года. Без российского транзита наступившей зимой Украина тоже не замерзнет, хотя потеряет доходы от транзита и получит изрядные технические проблемы. Но Россия потеряет еще больше, если Северный поток не будет запущен в ближайшие недели — на штрафах за невыполнение контрактов перед европейцами.

В Кремле свои риски видят и уже говорят, что на саммите в Париже Путин и Зеленский могут «отойти в сторону на полчаса или полтора часа» для проведения двусторонних переговоров. В первую очередь, по газу. Не смешивать политические и коммерческие переговоры — первостепенная задача, и она уже провалена. Теперь более опытный Путин будет давить на украинского Президента, шантажируя спешно генерируемыми проблемами на Донбассе.

А еще Путин может предложить «харьковские соглашения — 2»: поманит снижением цен на предлагаемый Газпромом газ. Министр энергетики Украины Алексей Оржель уже рассказывает о рекордно низкой цене на российский газ при прямых поставках, а также о деньгах на субсидии и другие социальные проекты, которые появятся в результате согласия на российскую скидку. Мы помним, насколько выгодно Виктор Янукович и Юлия Тимошенко договаривались с Россией по газу. И чем это все закончилось.

В Париже за одним столом с Путиным и Зеленским будут вести переговоры канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель — главный лоббист российского газопровода Северный поток — 2 в обход Украины, а Макрон захватывающе рассказывает о европейскости России и том, что она не враг для НАТО. То есть при худшем раскладе получается три на одного.

EPA Макрон захватывающе рассказывает о европейскости России

Конечно, подпись о соглашениях по газу будут ставить представители Нафтогаза, а не Зеленский, но есть правительство, которое инструктирует украинскую газовую компанию по поводу ключевых решений. Да, внутри Украины любые уступки России на Донбассе или закупки газа из страны-агрессора будут восприняты в штыки. И Зеленский это должен понимать. Протесты «Нет капитуляции» ему очень не понравились. И это едва ли не единственный аргумент на сложных переговорах 9 декабря.

Ах да, есть еще американский закон о санкциях за участие в запуске и достройке Северного потока — 2. Но его запуск был анонсирован как раз на декабрь. От реакции европейцев на перспективы американских санкций в этой истории зависит все-таки побольше, чем от позиции Киева.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ПОМОЩЬ

Еще один верный и проверенный годами способ повысить рейтинг — посадки. Государственное бюро расследований уже подготовило представление на снятие неприкосновенности с пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко. Посадить Порошенко — навязанная избирателю Зеленского мечта.

Генпрокуратура, правда, пока представлению ход не дает. Пошли слухи, что оно может появиться в Раде в аккурат ко второму чтению закона о рынке земли, чтобы как-то компенсировать негатив для власти от земельного вопроса. Но раскручивать сейчас дело против Порошенко — стрелять себе в ногу. 1 января неприкосновенности не будет уже ни у одного из депутатов. Чуть-чуть подождать — и не нужно будет привлекать внимание специальным рассмотрением этого вопроса в парламенте. Да и Запад категорически против любой юридической возни вокруг пятого президента. И сейчас совсем не время ссориться с Западом.

«Мое первое впечатление, что происходит что-то действительно опасное. Я надеюсь, что Украина останется страной, в которой правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права, и где нет места политически мотивированным преследованиям», — так прокомментировал дело против Порошенко уже бывший президент Европейского совета Дональд Туск, и этим все сказано. И наконец, преследовать Порошенко сейчас — автоматически делать его лидером протестов «против капитуляции» и надуть ему рейтинг до небес.

Но есть у власти и «рыбы поменьше» на крючке, и из того же лагеря. Например, подозрения подготовили соратнице Порошенко по Европейской солидарности, нардепу Софии Федине, а еще волонтеру Марии Звиробий. Они в весьма жестких выражениях раскритиковали Зеленского за манеру разговора с добровольцами в Золотом, а теперь их обвиняют ни много ни мало в покушении на жизнь Президента.

Интересно, что за подозрениями и Порошенко, и Федине со Звиробий стоит ГБР. Пикантности ситуации добавляет то, что в Сети опубликовали аудиозаписи из кабинета директора ГБР Романа Трубы, на которых человек с голосом, похожим на голос Трубы, отчитывается о ходе дела против Порошенко перед человеком, который обозначен как представитель Офиса Президента, рассказывая о приоритетности этого дела, — получает указания, кого допрашивать, кого «подвесить», а кого «догонять».

Труба признался, что голос на аудиозаписях похож на его. Но, так как непонятно, кто именно осуществлял прослушку, как, на каком основании, то доказательствами против него опубликованные файлы быть не могут. За сливом прослушки мог стоять кто угодно — от окружения Порошенко до недавних сторонников самого действующего Президента. Но ситуации это не меняет. То, о чем говорится в записях, недопустимо для любого правоохранительного органа и крепко намекает на несамостоятельность и предвзятость Трубы. Но, похоже, что глава ГБР уже является сбитым летчиком. Рада готовится принять изменения в закон о ГБР, которые среди прочего предусмотрят и замену руководства органа. Говорят, на Банковой и кандидатуру в бюро уже нашли — Андрея Смирнова, заместителя главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Но ни ГБР единым. Активничают и другие правоохранители. НАБУ разоблачает коррупционные схемы на таможне и задержало, как говорят, «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина. Его даже лично Зеленский объявлял в розыск и обещал вознаграждение тому, кто поможет в задержании. А Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскручивает дело против мэра Львова Андрея Садового. По версии прокуроров САП, городской голова задешево продал иностранной компании землю, которая даже не принадлежала городу. Сам Садовый все отрицает и говорит о политическом преследовании. Классика: точно так же три года назад президентские амбиции львовского мэра глушило на взлете окружение Порошенко — мусорным скандалом.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К РЕЙТИНГАМ

На середину декабря нужны новые сюжеты: избиратели вот-вот получат коммунальные платежки за ноябрь, из Парижа дойдут обильно прокомментированные Москвой вести о нормандских переговорах, все активнее стреляют на Донбассе. Нужны будут новые видео, мемы и скандалы, чтобы микшировать реальность и обезболивать раздражение избирателей.

А у нас же еще местные выборы на носу. О них пока не объявили? Ну так недолго осталось — объявят с недели на неделю. Пока рейтинги выше половины.