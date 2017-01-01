В интернате Днепропетровщины пытали больных

Во время опроса подопечные утверждали, что их закрывали в помещениях в одиночку и ограничивали их в движении.

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате зафиксировали факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства подопечных, сообщается в среду, 4 декабря, на сайте уполномоченного по правам человека.

Заведение рассчитано на 306 коек, однако в день визита в интернате находилась 321 человек.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. Во время опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении.

Подопечные также рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.

"Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными",- отмечается в сообщении.

Кроме того, в отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, на смене работают только две санитарки. Они физически не могут накормить всех подопечных одновременно, поэтому прием пищи растягивается на часы. А некоторые подопечные, лежащие на полу, там и едят.

В этом же отделении установлено, что к людям применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физического ограничения к лицам с психическими расстройствами.

"Длительное физическое ограничение в указанных выше условиях можно расценивать как пытки", - подчеркивается на сайте омбудсмена.

Выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи: начиная с 2013 года подопечные не проходили ежегодные медосмотры; в историях болезней отсутствуют записи по изменению режима содержания подопечных - о случаях травматизма и оказания первой медицинской помощи.

Во время фиксации нарушений уголовного характера, мониторинговая группа вызвала полицию. Соответствующее обращение подано также в Днепропетровскую областную прокуратуру.