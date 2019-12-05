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Зеленский: Армия останется приоритетом после достижения мира

Комментариев: 5
Армия и в дальнейшем будет приоритетом для власти - уверил президент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что армия останется залогом независимости государства. Об этом он рассказал во время выступления по случаю 28-й годовщины ВСУ, пишет Укринформ.

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"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина ", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что весь мир видит, как Украина стремится к миру, достижение которого в настоящее время осуществляется дипломатическим путем. В то же время он подчеркнул, что сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче.

Зеленский также напомнил, что сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любым органам или учреждениям Украины, и это, по его словам, "справедливо, логично и абсолютно заслуженно".

Ранее Зеленский "поговорил" со Скабеевой.

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Теги: Владимир Зеленский, армия, мир, день военных сил
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Комментариев (5)
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ТТ69    05.12.2019, 12:47
Оценка:  -2
ТТ69
очередное трепло
МаксимУм    05.12.2019, 12:44
Оценка:  0
МаксимУм
Если продолжит путь петра, то армии не будет... петька обещал повышение зарплаты, но на выборы видно деньги были нужнее, а теперь и зеля повторяет ошибку петьки... А в армии осталось 220 тысяч и солдаты продолжают увольняться...
fkrfyfan    05.12.2019, 12:05
Оценка:  -2
fkrfyfan
А нищета страны приоритетом не будет?
WTF2wft    05.12.2019, 12:33
Оценка:  -1
WTF2wft
Бот оккупантов снова путинские заслуги на оккупированном россией Донбассе другим лепит ...
Woodbrother    05.12.2019, 11:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Какой такой мир ? В Грузии, на границе с оккупированным абхазским районом стреляют уже свыше 25 лет! И это не смотря, что все лохоштайнмаерские формулы они подписали.
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