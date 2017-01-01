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Опубликован список пропавших при пожаре в одесском колледже

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14 человек числятся без вести пропавшими после страшного пожара в Одессе.
Среди пропавших взрослые и несовершеннолетние
Среди пропавших взрослые и несовершеннолетние
Думская

После страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса официально пропавшими без вести признаны 14 человек. Среди них несовершеннолетние и взрослые, включая ученых Института морской биологии НАН. Об этом сообщает Думская.

  • Список пропавших без вести:

1. Маркина Юлия 2003 г р, студентка;

2. Чугунникова Людмила 2001 г р, студентка. 

3. Трофимчук Кирилл 2003 г р, студент.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г р, студентка. .

5. Катышевская Вероника 1955 г р, сотрудница бухгалтерии.

6. Перчик Ирина, сотрудница бухгалтерии. 

7. Тарасова Наталья 1959 г р, сотрудница бухгалтерии.
 
8. Третьякова Наталья, преподаватель.
 
9. Бортюк Анна 1976 г р, преподаватель.
 
10. Александров Борис, 1958 г р, директор Института морской биологии.

11. Иванович Галина, 1954 г р, сотрудница ИМБ НАН Украины.
 
12. Беженарь Елена, 1995 г р, лаборант. 

13. Коваль Мария.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г р.

Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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Теги: Одесса, пожар, колледж
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