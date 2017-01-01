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В Одессе горит колледж экономики: Десяток пострадавших

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Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.
В Одессе горит колледж экономики: Десяток пострадавших
© dumskaya.net
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  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
  • Информация о пострадавших уточняется
В Одессе горит колледж экономики: Десяток пострадавших
Информация о пострадавших уточняется
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В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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 “Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса“, - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Приблизительная площадь пожара - 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным местного издания “Думская“, на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

Как сообщалось 2 декабря, в Киеве горел детсад, есть жертва.

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Теги: пожар, Одесса
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