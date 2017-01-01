В Одессе горит колледж экономики: Десяток пострадавших

Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

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В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса“, - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Приблизительная площадь пожара - 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным местного издания “Думская“, на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

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