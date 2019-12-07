Новосад обещает решить проблему уличных туалетов в школах в 2020 году

Правда, пока такое обещание касается только одного региона – Закарпатья.

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С уличными туалетами в сельских школах Закарпатья должно быть покончено в течение 2020 года. В следующем году правительство выделит на завершение программы создания нормальных школьных туалетов 26 млн гривен. Об этом заявила министр образования Анна Новосад на пресс-конференции в Закарпатской ОГА, сообщает Укринформ.

Туалеты на улице - это то средневековье, которое мы не имеем права допустить в современной Украине. Каждый ребенок в нашей стране имеет право на достоинство. Предыдущее правительство в это инвестировало, поэтому, большая часть уличных туалетов, наконец, были перенесены в помещение. Наша задача – завершить этот процесс, - сказала Новосад.

Она отметила, что сейчас на Закарпатье 102 школы с туалетами на улице.

В следующем году мы как правительство адресно выделим на это 26 млн гривен. Из разговора с представителями Закарпатской ОГА сегодня я поняла, что здесь это поддержит также власть на местах. Надеемся, что к началу следующего учебного года в закарпатских школах этот вопрос будет закрыт, - отметила министр.

Напомним, Новосад пообещала, что с 2023 года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме.

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