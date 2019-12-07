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СНБО не исключает эскалацию на Донбассе

Комментариев: 4
В Совете нацбезопасности рассматривают всевозможные варианты развития событий на Донбассе после нормандской встречи в Париже.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам закрытого заседания в субботу, 7 декабря.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Сегодня Зеленский созвал заседание СНБО перед встречей в Париже. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента Украины. На ней присутствовали все члены СНБО.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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Теги: СНБО, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Я_Христос    07.12.2019, 17:41
Оценка:  0
Я_Христос
Шо, опять будут обстреливать сами себя?
Антибес    07.12.2019, 17:24
Оценка:  -3
Антибес
Не удивил!Те,кто намекают на то что минские соглашения не обязательны к выполнению,легко и на прямую эскалацию пойдут.Особенно,когда феерично провалилась попытка провокации с гибелью двух полковников в итоге.)))))
Антибес    07.12.2019, 17:36
Оценка:  -3
Антибес
Только вот полномасштабное наступление на Донбассе приведёт лишь к огромным потерям.Наступающих ждёт прекрасно организованная оборона в несколько линий.С тысячами противотанковых средств в виде противотанковых мин,расчётов ПТРК и прочих средств.Авиация же ещё в 2014-м показала что ни на что не спосо
Антибес    07.12.2019, 17:38
Оценка:  -3
Антибес
бна.Но тогда у ЛДНР из средств ПВО были лишь ПЗРК.Сейчас же у них имеются ЗРК.Про ПЗРК и говорить не стоит.Их огромное количество.Наступление захлебнётся кровью.
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