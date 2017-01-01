Гончарук встречался с Жеваго, находящимся в розыске

Гончарук обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. В том числе, с находящимся в международном розыске бывшим народным депутатом Константином Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит".

Об этом премьер рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам Гончарука, он проводил встречи с Ринатом Ахметовым, Константином Жеваго, Юрием Косюком, Виктором Пинчуком и другими крупными украинскими бизнесменами.

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"Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране. Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся. Думаю, эта логика выигрышная для всех", - заявил премьер.

При этом он подчеркнул, что во время встреч ни разу не обсуждался вопрос отстаивания чьих-либо интересов.

"Речь о том, чтобы отстаивать какие-то отдельные интересы, идти не может вообще", - констатировал глава правительства.

Как сообщалось 3 декабря, суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск.

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