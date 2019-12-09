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Российский рэпер назвал траур по погибшим в Одессе "е**ной показухой"

Комментариев: 9
Российский музыкант Morgenshtern выступил в Одессе в день траура по погибшим в трагическом пожаре и назвал траур "е**ной показухой".
Российский рэпер назвал траур по погибшим на пожаре в Одессе "е**ной показухой"
Российский рэпер назвал траур по погибшим на пожаре в Одессе "е**ной показухой"
Сеть

Рэпер Morgenshtern дал концерт в одесском ночном клубе Palladium 8 декабря, в день траура по погибшим в пожаре. Между исполнением песен, репер решил обратиться к своим поклонникам и рассказать свое мнение о дне трауре. 

Видео опубликовал на своей странице украинский моряк, ранее находившийся в плену в РФ Андрей Ейдер.

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“Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**, крика. Сх***и пожарных проверок нет в городе?“, прокричал со сцены музыкант.

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Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся памятник архитектуры дом Асвадурова, в котором находится колледж. В результате трагедии пострадали больше 40 человек, 12 человек погибли.

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Теги: Одесса, день траура, Morgenshtern, Репер
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Комментариев (11)
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WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 14:15
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
бляяяяяя, а все срагули здесь с черными ленточками на авах...... быдло eбаное, лишь бы ганещем блевануть в каментах
xapi3mat    09.12.2019, 14:05
Оценка:  0
xapi3mat
и так каждый лапоть - для них люди - болото! человек человеку - волк!
zadneprohodchik    09.12.2019, 14:00
Оценка:  0
zadneprohodchik
Надеюсь мид его уже оповестил на след 10 лет, накуй он тут нужен чмо кацппское
Антибес    09.12.2019, 13:45
Оценка:  -10
Антибес
К сожалению,он прав.Наша власть то с"Небесной сотней"носится 5+ лет,которую оформили те кто осуществил госпереворот-2014,пиарясь на этом,то погибших на Донбассе наёмников на словах боготворит,снова козырно пиарясь...Страна пиара на крови!
Via_dolorosa    09.12.2019, 13:48
Оценка:  +6
Via_dolorosa
Как вам в вашей мацкаляндии жить тяжело; г_авна так много что вытекает и плюхает на соседей.
Woodbrother    09.12.2019, 14:12
Оценка:  0
Woodbrother
Ваша говновласть сидит на кремле.
Lyonya-Space    09.12.2019, 13:41
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Ни какого репера на фото я не вижу!
Есть какой-то петушок, красный гребешок...
Via_dolorosa    09.12.2019, 14:00
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Наркоман скорее всего и просто бездельник.
Woodbrother    09.12.2019, 13:34
Оценка:  +5
Woodbrother
Кто этого козла пустил в стнану ?
бяка-zluka    09.12.2019, 13:40
Оценка:  +2
бяка-zluka
Забыл кто счас рулит? Любители русскага мира.
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 13:41
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Да он даже не козел. Он - страный петух!
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