Российский рэпер назвал траур по погибшим в Одессе "е**ной показухой"

Российский музыкант Morgenshtern выступил в Одессе в день траура по погибшим в трагическом пожаре и назвал траур "е**ной показухой".

Российский рэпер назвал траур по погибшим на пожаре в Одессе "е**ной показухой" Сеть

Рэпер Morgenshtern дал концерт в одесском ночном клубе Palladium 8 декабря, в день траура по погибшим в пожаре. Между исполнением песен, репер решил обратиться к своим поклонникам и рассказать свое мнение о дне трауре.

Видео опубликовал на своей странице украинский моряк, ранее находившийся в плену в РФ Андрей Ейдер.

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“Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**, крика. Сх***и пожарных проверок нет в городе?“, прокричал со сцены музыкант.

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Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся памятник архитектуры дом Асвадурова, в котором находится колледж. В результате трагедии пострадали больше 40 человек, 12 человек погибли.

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