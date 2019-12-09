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Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов

Комментариев: 7
Девушке 19 лет. Она проживает в США.
Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов
Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов
Telegram/Типичная Украина

19-летняя Екатерина, проживающая в США, попыталась продать свою девственность за 100 тысяч долларов. Соответствующий видеоролик она разместила в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал Типичная Украина.

По словам девушки, она хочет жить в роскоши и поэтому готова к такому поступку.

Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины. Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью и просто жить, это мой выбор! - отметила она

Екатерина подчеркнула, что ищет мужчину, который будет готов выделять ей 10 тысяч долларов ежемесячно.

Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов
Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов
Telegram/Типичная Украина

Ранее в Португалии модель продает девственность за 1,5 миллиона.

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Теги: США, аукцион, девственность
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    09.12.2019, 15:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Автор новости завидует?
ThaiFever    09.12.2019, 15:11
Оценка:  0
ThaiFever
Судя по фото блядь , наверно зашитая заново.
tulchanin    09.12.2019, 15:03
Оценка:  +4
tulchanin
Интересно, зачем указывать что она из Украины ? Это как-то на цену влияет ? Или чтоб не только родители но и вся страна ей "гордилась" ?
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 15:05
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Это ресурс антиукраинский. Поэтому всячески старается очернить Украину.
tulchanin    09.12.2019, 15:07
Оценка:  +3
tulchanin
Причем тут ресурс, "мадам" сама об этом рассказывает на видео.
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 15:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Т.е. она сама своей волей разместила это на бм?
tulchanin    09.12.2019, 15:23
Оценка:  +4
tulchanin
ВосставшийИзБана
БМ живет с рекламы, стоимость рекламы зависит от активности на сайте, больше "срача" - дороже реклама! А тема для "срача" благодатная.... Никакой антиукраинскости, только бизнес !
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