Девушке 19 лет. Она проживает в США.

19-летняя Екатерина, проживающая в США, попыталась продать свою девственность за 100 тысяч долларов. Соответствующий видеоролик она разместила в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал Типичная Украина.

По словам девушки, она хочет жить в роскоши и поэтому готова к такому поступку.

Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины. Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью и просто жить, это мой выбор! - отметила она

Екатерина подчеркнула, что ищет мужчину, который будет готов выделять ей 10 тысяч долларов ежемесячно.

Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов Telegram/Типичная Украина

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