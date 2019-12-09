Сепаратисты установили бюст Кобзону во временно оккупированном Донецке

Памятник открывал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

В оккупированном Донецке сепаратистами был открыт памятный знак российскому певцу Иосифу Кобзону. Бюст был установлен возле монумента уничтоженного экс-лидера террористов Александра Захарченко, пишут СМИ сепаратистов.

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В ходе митинга любителя русского мира восхваляли Кобзона. “Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти“, - приводит издание слова Пушилина.

30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его похороны состоялись 2 сентября.

Как сообщалось, 2 августа у посольства РФ в Киеве “прощались“ с Захарченко.