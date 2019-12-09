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Сепаратисты установили бюст Кобзону во временно оккупированном Донецке

Комментариев: 10
Памятник открывал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
Сепаратисты установили бюст Кобзону во временно оккупированном Донецке
СМИ сепаратистов

В оккупированном Донецке сепаратистами был открыт памятный знак российскому певцу Иосифу Кобзону. Бюст был установлен возле монумента уничтоженного экс-лидера террористов Александра Захарченко, пишут СМИ сепаратистов.

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В ходе митинга любителя русского мира восхваляли Кобзона.  “Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти“, - приводит издание слова Пушилина.

30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его похороны состоялись 2 сентября.

Как сообщалось, 2 августа у посольства РФ в Киеве “прощались“ с Захарченко.

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Теги: Кобзон, Донецк, сепаратисты, бюст
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Комментариев (10)
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Міні_Ми    09.12.2019, 20:04
Оценка:  +1
Міні_Ми
це не останнiй кабзон у москвабадi
Міні_Ми    09.12.2019, 20:04
Оценка:  +1
Міні_Ми
це не останнiй кабзон у москвабадi
SANDMAN    09.12.2019, 19:44
Оценка:  -3
SANDMAN
Кассовый аппарат поставили на продажу билетов на его концерты?
Антибес    09.12.2019, 19:21
Оценка:  +1
Антибес
Ах вы ж зрадныкы!Ведь вы должны были установить бюст Педрилы Сахарного за то что по его приказу были убиты 13000+ украинцев на Донбассе!
Kostos    09.12.2019, 20:19
Оценка:  -2
Kostos
Рог, подай челобитную сцарю
ВыВсеВрети    09.12.2019, 19:09
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
кобзец - бурятский!...гы-гы-гы
Woodbrother    09.12.2019, 19:08
Оценка:  -2
Woodbrother
Это за то, что этот бурятофил публично призывал убивать украинцев ?
VSHIVANKA    09.12.2019, 19:08
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ГЛАВАРЬ......)))
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ ЖАЛКИ И СМЕШНЫ В СВОЁМ БЕССИЛЬНОМ БЕШЕНСТВЕ.....
КСТАТИ , СКОРО ВАМ С ЭТИМИ " ГЛАВАРЯМИ " САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ.....)))
Woodbrother    09.12.2019, 19:09
Оценка:  -2
Woodbrother
Если этот зверек - главарь банды, то как его назвать ?
ВыВсеВрети    09.12.2019, 19:10
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ТЫ ВЫТАЩИЛА КОЖАНЫЙ КИНЖАЛ ИЗ СПИНЫ????....ГЫ-ГЫ-ГЫ
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