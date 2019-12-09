Сепаратисты установили бюст Кобзону во временно оккупированном Донецке
Памятник открывал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
В оккупированном Донецке сепаратистами был открыт памятный знак российскому певцу Иосифу Кобзону. Бюст был установлен возле монумента уничтоженного экс-лидера террористов Александра Захарченко, пишут СМИ сепаратистов.
Читай также: В Одессе зеленкой плеснули в активистов, поминавших Захарченко и Кобзона
В ходе митинга любителя русского мира восхваляли Кобзона. “Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти“, - приводит издание слова Пушилина.
30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его похороны состоялись 2 сентября.
Как сообщалось, 2 августа у посольства РФ в Киеве “прощались“ с Захарченко.
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ ЖАЛКИ И СМЕШНЫ В СВОЁМ БЕССИЛЬНОМ БЕШЕНСТВЕ.....
КСТАТИ , СКОРО ВАМ С ЭТИМИ " ГЛАВАРЯМИ " САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ.....)))