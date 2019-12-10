В Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО
По состоянию на 1 декабря в реестр воинских захоронений Минветеранов были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС. Об этом со ссылкой на ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает Украинская правда во вторник, 10 декабря.
В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.
Также в министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 - с пометкой "доброволец".
Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.
В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.
Напомним, что ранее в Киеве митинговали против продления закона об особом статусе Донбасса. Несколько сотен человек отправились к Верховной Раде, чтобы выступить против продления закона об особом статусе Донбасса.
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