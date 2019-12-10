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В Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО

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Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.
Статус УБД на Донбассе получили более 300 тысяч бойцов и только 160 добровольцев
Статус УБД на Донбассе получили более 300 тысяч бойцов и только 160 добровольцев
facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 1 декабря в реестр воинских захоронений Минветеранов были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС. Об этом со ссылкой на ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает Украинская правда во вторник, 10 декабря.

В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.

Также в министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 - с пометкой "доброволец".

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.

Напомним, что ранее в Киеве митинговали против продления закона об особом статусе Донбасса. Несколько сотен человек отправились к Верховной Раде, чтобы выступить против продления закона об особом статусе Донбасса.

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Теги: донбасс, военные, доброволец, военнослужащие, участник боевых действий, добровольческие батальоны, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    10.12.2019, 18:38
Оценка:  -6
Л_о_л_а
турчинов и порошенко развязали эту бойню
WTF2wtf    10.12.2019, 19:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу ... все в курсе, что Украина напала на российские танковые шахты
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