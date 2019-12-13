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Зеленский: "У кого-то есть ядерное оружие, у кого-то Слуга народа"

Комментариев: 1
Владимир Зеленский прокомментировал решение российского канала "ТНТ" снять с эфира сериал "Слуга народа".
Владимир Зеленский на ток-шоу "Право на владу"
Владимир Зеленский на ток-шоу "Право на владу"
скриншот эфира

Владимир Зеленский сожалеет о запрете показа сериала “Слуга народа“ в эфире российского канала “ТНТ“. Об этом президент рассказал во время интервью на ток-шоу “Право на Владу“ на 1+1.  

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Зеленский рассказал, что в 2016 к студии “95 квартал“ обращались представители российского канала “Дождь“ с предложением пустить сериал в эфир. Тогда Зеленский предлагал бесплатно передать права на трансляцию этому каналу. Однако вскоре представители “Дождя“ прекратили переговоры.

“У кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то Слуга народа“, - сказал Зеленский.

Зеленский рассказывает о запрете “Слуги Народа“ в РФ с 41-ой минуты.



Напомним, российский телеканал ТНТ спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал, в котором сыграл Зеленский.

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Теги: Зеленский, Право на владу, Слуга Народа, ТНТ
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:27
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Я бы предпочел ядерное оружие.
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