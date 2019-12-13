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Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Комментариев: 3
Волонтер Маруся Зверобой прокомментировала приезд в Киев съемочной группы российского канала "Звезда" .
Волонтер Маруся Зверобой
Волонтер Маруся Зверобой
Маруся Зверобой/Facebook

Волонтер Маруся Зверобой считает, что президент Зеленский и другие представители власти толкают украинцев к революции. Об этом она написала в своем канале в Telegram. 

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Волонтер прокомментировала приезд в Киев сотрудников российского пропагандистского телеканала “Звезда“. Она напомнила, что в Крыму и на Донбассе сначала также появились российские журналисты, а потом пришли оккупационные войска. 

“Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стане! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой!“, - написала Зверобой.

Маруся Зверобой/Telegram

Напомним, Маруся Зверобой отреагировала на слова Кузьменко о “сакральной жертве“.

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Теги: Маруся Зверобой, Зеленский, телеканал "Звезда"
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Комментариев (4)
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Путин_xyйло    13.12.2019, 13:54
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Вот вам новость об Украине. А вот и маскальские боты!
МаксимУм    13.12.2019, 13:51
Оценка:  0
МаксимУм
Петька дал добро?
ZaPetra    13.12.2019, 13:45
Оценка:  -2
ZaPetra
Xyйца тебе на рыло нацистка ипаная ) Вы попробуйте выйти на майдан, пи...лей получите не только от полиции но и от людей. Ваша ложь как в 2014 уже не пройдет
VSHIVANKA    13.12.2019, 13:36
Оценка:  -3
VSHIVANKA
КЛАСС !!!
ДАВАЙ МАШКА , РАСКАЧИВАЙ РЖАВОЕ КОРЫТО украина , ЧТО БЫ БЫСТРЕЕ УТОНУЛО НА РАДОСТЬ ВСЕМ....)))
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