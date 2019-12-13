Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Волонтер Маруся Зверобой прокомментировала приезд в Киев съемочной группы российского канала "Звезда" .

Волонтер Маруся Зверобой считает, что президент Зеленский и другие представители власти толкают украинцев к революции. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

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Волонтер прокомментировала приезд в Киев сотрудников российского пропагандистского телеканала “Звезда“. Она напомнила, что в Крыму и на Донбассе сначала также появились российские журналисты, а потом пришли оккупационные войска.



“Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стане! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой!“, - написала Зверобой.

Маруся Зверобой/Telegram

Напомним, Маруся Зверобой отреагировала на слова Кузьменко о “сакральной жертве“.

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