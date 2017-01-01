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ЦИК назначила досрочные выборы на округе в Харькове

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Выборы пройдут на округе нардепа Кучера, который стал главой Харьковской ОГА.
Алексей Кучер сложил мандат нардепа
Алексей Кучер сложил мандат нардепа
Алексей Кучер/Facebook

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области. Выборы пройдут 15 марта 2020. Об этом сообщили в ЦИК. 

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Выборы пройдут на округе, по которому в ВР избрался представитель “Слуги народа“ Алексей Кучер. 6 ноября он был назначен главой Харьковской областной администрации, из-за этого сложил мандат нардепа. 



Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес возмущался тем, что на представление нового губернатора не позвали чиновников.

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Теги: Алексей Кучер, Харьков, выборы, ЦИК
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