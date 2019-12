Экс-генпрокурора Шокина дважды пытались отравить — Джулиани

Бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина дважды пытались отравить из-за его деятельности. Об этом рассказал адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Читай также: Шокин заявил о том, что его пытались отравить

На своей странице в Twitter, Джулиани опубликовал видео, в котором рассказал про поездку в Украину.



По словам Джулиани, Шокин дважды был при смерти.



“Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но поправился. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов“, - заявил Байден.

Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.



Impeachment is part of Dem cover-up.



Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden’s.



Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J