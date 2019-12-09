Шокин заявил о том, что его пытались отравить

Из-за плохого состояния здоровья экс-генпрокурор сейчас не путешествует.

Виктор Шокин - генпрокурор Украины с февраля 2015 по апрель 2016 года Скриншот видео

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о том, что его отравили. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на репортера Шанель Рион с телеканала One America News.

Здоровье Шокина не позволяет ему путешествовать из-за, по его словам, попытки отравления. Поэтому мы отправились к Шокину в Киев, - заявила репортер

Ранее суд отказался возобновлять Шокина на посту генпрокурора. А сам Шокин на это заседание не явился.

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