За напиток, который раздавали спасателям в ночь пожара, платило управление торговли муниципалитета.

Пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский сообщил, что придумал историю о молодом человеке, который бесплатно угощал спасателей кофе в ночь пожара в колледже. Об этом он написал в Facebook, но впоследствии удалил сообщение и закрыл страницу.

Одесское издание Таймер опубликовало скриншоты поста и отметило, что под публикацией Покровского появилось много гневных комментариев.

Сам чиновник объяснил создание фейка благородными мотивами: он хотел отвлечь аудиторию в соцсетях и СМИ от слухов об огромном числе жертв.

По словам Покровского, легенда не полностью выдумана: бесплатный кофе спасателям действительно раздавали, однако за напиток платило управление торговли муниципалитета.

Он отметил, что его идея "сработала" и уже через час после вброса "все обсуждали баристу, искали его и т. д.".

Чиновник также извинился перед СМИ, которые распространили недостоверную информацию, при этом подчеркнув, что "так было нужно".

Cмотрите фотогалерею: Бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком - СМИ

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел масштабный пожар в здании, где находился один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Жертвами происшествия стали 16 человек.

Ранее сообщалось, что в ночь инцидента, когда спасатели работали на пепелище колледжа, их бесплатно угощал кофе парень с фургоном. Информация о поступке молодого человека разлетелась в соцсетях.

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