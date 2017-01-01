Под Киевом открытие елки чуть не обернулось экологической катастрофой

Открытие центральной елки в городе ознаменовалось разбрасыванием мусора. Активисты собрали мусор и занесли его в горсовет.

В городе Украинка Обуховского района Киевской области местные активисты собрали мусор после празднования “открытия елки“ и занесли его в помещение городского совета.

Об этом рассказала участница акции Настя Загородников, передают Хроники Обухова.

По ее словам, 5-минутное веселье едва не стало причиной экологической катастрофы местного масштаба по причине загрязнения города и Днепра пластиком.

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“Это настоящее преступление по отношению к окружающей среде и всему живому. Возможно, это было эффектно и очень понравилось детям, но, аналогичный вау-эффект можно создать и с помощью других штук, которые не будут разлагаться 400 лет“, - отметила местная жительница

По ее словам к уборке приступили 3 активистов и 1 дворник. Впоследствии к ним присоединились еще 10 неравнодушных.

Как сообщалось 4 ноября, под Киевом в лесу нашли огромную свалку хлеба.

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