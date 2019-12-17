Психдиагноз мог помочь Киве избежать наказания за взятку - СМИ

Вынося приговор госслужащему Ильи Киве за взяточничество в 2013-2014 годах, Октябрьский районный суд в Полтаве мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.

В декабре 2013 года Октябрьский райсуд города Полтавы признал Илью Киву (ныне нардепа от ОПЗЖ) виновным в получении взятки. Согласно тексту судебного приговора, преступление произошло в 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Хотя это преступление считается тяжким, суд наказал Киву лишь 10 тысячами гривен штрафа и запретом занимать должности государственной службы на один год.

При этом суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива “находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом Последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм“.

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Впрочем, до ноября этого года Илья Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. Лишь 28 ноября в одном из интервью он рассказал, что проблемы со здоровьем имел, но другого характера. Они, по его словам, проявились в 2011 году во время пребывания в СИЗО.

Состоялся, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Этот момент суд учел - хотя суд “заряжали“ на то, чтобы в принципе меня никогда уже не выпустить, - сказал народный депутат от ОПЗЖ

При этом Кива сообщил, что эпилептические припадки прекратились то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

Если эти слова народного депутата соответствуют действительности, то суд не имел оснований смягчать наказание по состоянию здоровья в конце 2013 года.

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Однако суд повторно учел его болезни и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Илье Киве амнистию. Тогда Кива, по собственным словам, уже был здоровым.

Журналисты также поинтересовались у народного депутата, почему в судебных решениях по его делу написано не об эпилепсии, а о психопатизации личности.

В данном случае я сказал о том, что у меня в действительности было. Я не знаю, что там написано в решении суда, - сказал Кива на просьбу о разъяснении этих разногласий

Напомним, Кива в программе Скабеевой объяснил маскарад с маской Джокера.

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