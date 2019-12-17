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В Нацкорпусе заявили, что акция под Радой будет бессрочной

Комментариев: 3
Билецкий заявил, что у него есть вопросы насчет действий представителей полиции под зданием парламента.
Акция под стенами Верховной Рады будет бессрочной - Билецкий
Акция под стенами Верховной Рады будет бессрочной - Билецкий
ATR

Акция против принятия закона о введении рынка земли сельхозназначения под Верховной Радой будет бессрочной. Об этом заявил лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, передает УНИАН во вторник, 17 декабря.

Билецкий сказал, что столкновения с участниками акции протеста против принятия соответствующего закона были спровоцированы.

"Не удается доказать народу, что это правильно, поэтому начинаются репрессии. Для этого и устроили драку", - сказал он.

По словам Билецкого, полиция начала разгон людей якобы потому, что они находятся на проезжей части улицы Грушевского.

"Поводом для избиения людей полицией стало то, что люди находятся на проезжей части, хотя сама полиция перекрыла всю Грушевского от Лавры до гостиницы Днепр еще в 8 утра. Поэтому сама полиция на самом деле и перекрыла Грушевского. Организовала атаку с трех сторон - все это напоминает лучшие годы Януковича", - рассказал он.

Билецкий отметил, что есть много вопросов относительно действий представителей полиции под Верховной Радой.

"В ближайшие дни постараемся добиваться разбора по Министерству внутренних дел, начиная с министра, заканчивая "ментами", которые зверски избивали людей. Будем требовать правовой оценки случившегося", - сказал Билецкий.

Он сообщил, что акция протеста будет продолжаться, палатки Нацкорпуса остаются под Радой.

"Акция будет бессрочной. Фермеры и аграрии хотят принципиально стоять на своем и добиться результата", - добавил Белецкий.

Правоохранители сообщили о двух пострадавших полицейских в ходе столкновений с протестующими. Также сообщалось о двух пострадавших журналистах.

Как известно, под зданием парламента произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители разобрали палатки митингующих, а в ответ им прилетели камни и подручные средства от активистов.

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Теги: Земля, протесты, протест, Рада, Верховная Рада, Рынок земель, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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kapablankas    17.12.2019, 19:27
Оценка:  +1
kapablankas
очередная ПУСТАЯ заявлялка

погуглил

а там заявлений как у дамки блох
VSHIVANKA    17.12.2019, 18:45
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ ЭТОТ НАЦИК ПОКИНУЛ ЛИНИЮ ФРОНТА ?
ПОЛУЧИЛ ПРИКАЗ ОТ АРЫ АВАКЯНА ?
ТЕПЕРЬ ЛИНИЯ ФРОНТА НА КУИВЕ ?
kapablankas    17.12.2019, 18:42
Оценка:  +5
kapablankas
на кого же
Золотое покинул
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