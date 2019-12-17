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КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады

Комментариев: 1
Президентский проект закона о сокращении состава Верховной Рады признан соответствующим Конституции.
Конституционный суд вынес решение по важному законопроекту
Конституционный суд вынес решение по важному законопроекту
ccu.gov.ua

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба КСУ.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)", - говорится в заключении.

Вместе с тем отмечается, что суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.

Напомним, законопроект президента Владимира Зеленского №1017 о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен в парламент 29 августа и определен как неотложный.
 
В сентябре его направили в Конституционный суд вместе с законопроектом №1014 относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности директора НАБУ и ГБР.
 

 

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Теги: Конституционный суд, Верховная Рада, законопроект, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    17.12.2019, 19:01
Оценка:  +2
Woodbrother
Дядя Беня оптимизирует власть под себя.
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