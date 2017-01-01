В СБУ назвали главные угрозы национальной безопасности

Глава СБУ назвал главные угрозы национальной безопасности Украины.

Глава СБУ Иван Баканов считает что, помимо войны на Донбассе, главная угроза безопасности станы исходит от информационной войны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ресурсу “Интерфакс-Украина“.

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“Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно“, - заявил глава.

Также, основной угрозой глава назвал кибератаки.

Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример – вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе, - отметил Баканов.

Напомним, Баканов прокомментировал переписку “слуг народа“ с пранкером Джокером

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