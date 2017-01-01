В СБУ назвали главные угрозы национальной безопасности
Глава СБУ Иван Баканов считает что, помимо войны на Донбассе, главная угроза безопасности станы исходит от информационной войны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ресурсу “Интерфакс-Украина“.
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“Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно“, - заявил глава.
Также, основной угрозой глава назвал кибератаки.
Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример – вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе, - отметил Баканов.
Напомним, Баканов прокомментировал переписку “слуг народа“ с пранкером Джокером
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