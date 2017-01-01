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В СБУ назвали главные угрозы национальной безопасности

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Глава СБУ назвал главные угрозы национальной безопасности Украины.
Глава СБУ Иван Баканов
Глава СБУ Иван Баканов
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Глава СБУ Иван Баканов считает что, помимо войны на Донбассе, главная угроза безопасности станы исходит от информационной войны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ресурсу “Интерфакс-Украина“. 

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“Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно“, - заявил глава.

Также, основной угрозой глава назвал кибератаки.

Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример – вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе, - отметил Баканов.

Напомним, Баканов прокомментировал переписку “слуг народа“ с пранкером Джокером

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Теги: СБУ, Национальная безопастность
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