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Во время протестов под Радой полиция избила журналиста

Комментариев: 4
НСЖУ сделала официальное заявление.
Возле ВР избили журналиста
Возле ВР избили журналиста
facebook.com/sergey.nuzhnenko.7

Вчера, 17 ноября, во время столкновения националистов под стенами парламента полицейские избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook

Сообщается, что копы разбили Нужненко его очки, повредили руку и профессиональную камеру. 

По словам Томиленко, избиение журналиста под стенами ВР ничем не оправдано.

Разбитые очки, ушиб правой руки, многочисленные синяки и повреждена профессиональная камера - так 17 ноября прошел рабочий день фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко, который пострадал от рук правоохранителей во время митинга под Верховной Радой. Журналист освещал акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения, во время столкновения между активистами и представителями полиции оказался в эпицентре событий. В комментарии Национальном союзе журналистов Украины Сергей Нужненко подтвердил, что вчера вечером он написал заявление в Печерский райотдел полиции. За последние 6 лет для Сергея это уже третий инцидент с применением к нему силы сотрудниками МВД, - написал Томиленко.

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Также известно, что журналист обратился с заявление в полиции. Возбудили уголовное дело по нескольким статьям: воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники. Сам Нужненко сообщил, что дело поручат расследовать детективам ГБР, поскольку журналиста избили сотрудники полиции.

Нужненко сломали очки
Нужненко сломали очки
Facebook/Sergiy Tomilenko

Сам Нужненко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. Он рассказал, что ему сказали в полиции.

В райотделе один из полицейских сказал мне, что это не обязанность полиции определять профессиональная техника у вас или нет, журналист перед ними, митингующий, и что там написано на удостоверении, и вообще вы сами виноваты что были там, - сказал журналист.

Напомним, Тимошенко назвала столкновение под Радой спланированной провокацией. Лидер Батькивщины сделала очередное заявление.

 

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Теги: полиция, журналист, Томиленко НСЖУ, Нужненко
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Комментариев (4)
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МСергей    18.12.2019, 15:44
Оценка:  0
МСергей
Наверно рассчитывал сделать хороший репортаж о владельцах сельскохозяйственных угодий, и что все будут обходить, извиняться.
Антибес    18.12.2019, 15:42
Оценка:  -3
Антибес
"Радио Сволоты"?Там разве есть журналисты?Разумеется,нет.Поэтомц ни о каком избиении журналиста и речи быть не может.
dimasvetik    18.12.2019, 15:10
Оценка:  0
dimasvetik
там газовыми баллончиками брызгали все подрят! может копы не смотря *издили всех кто близко подходил и даже своих копов?
alex-zol    18.12.2019, 15:06
Оценка:  0
alex-zol
Радио свобода, прямой, пятый 1+1 всех их нужно пиздить!!!!
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