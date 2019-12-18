Во время протестов под Радой полиция избила журналиста

НСЖУ сделала официальное заявление.

Вчера, 17 ноября, во время столкновения националистов под стенами парламента полицейские избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что копы разбили Нужненко его очки, повредили руку и профессиональную камеру.

По словам Томиленко, избиение журналиста под стенами ВР ничем не оправдано.

Разбитые очки, ушиб правой руки, многочисленные синяки и повреждена профессиональная камера - так 17 ноября прошел рабочий день фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко, который пострадал от рук правоохранителей во время митинга под Верховной Радой. Журналист освещал акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения, во время столкновения между активистами и представителями полиции оказался в эпицентре событий. В комментарии Национальном союзе журналистов Украины Сергей Нужненко подтвердил, что вчера вечером он написал заявление в Печерский райотдел полиции. За последние 6 лет для Сергея это уже третий инцидент с применением к нему силы сотрудниками МВД, - написал Томиленко.

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Также известно, что журналист обратился с заявление в полиции. Возбудили уголовное дело по нескольким статьям: воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники. Сам Нужненко сообщил, что дело поручат расследовать детективам ГБР, поскольку журналиста избили сотрудники полиции.

Нужненко сломали очки Facebook/Sergiy Tomilenko

Сам Нужненко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. Он рассказал, что ему сказали в полиции.

В райотделе один из полицейских сказал мне, что это не обязанность полиции определять профессиональная техника у вас или нет, журналист перед ними, митингующий, и что там написано на удостоверении, и вообще вы сами виноваты что были там, - сказал журналист.

Напомним, Тимошенко назвала столкновение под Радой спланированной провокацией. Лидер Батькивщины сделала очередное заявление.

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