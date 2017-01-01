Активисты заблокировали таможню на границе с Молдовой

Активисты, выступающие против рынка земли, заблокировали таможню на границе Украины и Молдовы.

В Одесской области аграрии, протестующие против принятия закона о рынке земли, перекрыли пункт пропуска “Кучурган“ на границе Молдовы и Украины. Об этом сообщает аграрный эксперт, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар у себя в Facebook.

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По словам очевидцев в акции принимают участие до 400 человек, а также 40-к единиц сельхоз техники и 40-к единиц автотранспорта.

Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли. Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза. Акции продолжаются по всей стране и будут только нарастать – комментирует акцию Ирина Паламар.

Скриншот facebook.com

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