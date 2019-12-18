Зеленский поехал в село поговорить с фермерами

Президент обсудил с фермерами текущие проблемы сельского хозяйства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, чтобы поговорить с фермерами. Президент предложил уменьшить объем продаваемой земли до 10 тыс гектар в одни руки, пишет Интерфакс.

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“Давайте до 10 тыс га рассматривать на комитете (Верховной Рады - ред.), а концентрацию в размере до 50 тыс га, потом (рассматривали – ред.) до 20 тыс га уберем“ - говорится в сообщении.

Фермеры пожаловались на “соевые правки“

Фермеры села Красная Слободка пожаловались президенту на поправки 17 года по масличным культурам (сое и рапсу).

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“Дело в том, что было отменено возвращение НДС, а также просела цена, которая ранее составляла 11-12 тыс, а сейчас 8 тыс. Производитель теряет как минимум 2 тыс грн на тонне. Это большие деньги для производителя“ - отметил фермер.

Президент сказал, что отмена правок возможна.

Напомним, 18 декабря в Киеве начались массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицейскими. Причиной конфликта стало то, что митингующие хотели установить палатки под ВР, а правоохранители им помешали.

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