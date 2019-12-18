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Зеленский поехал в село поговорить с фермерами

Комментариев: 3
Президент обсудил с фермерами текущие проблемы сельского хозяйства в Украине.
Президент посетил село Красная Слободка в Киевской области
Президент посетил село Красная Слободка в Киевской области
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, чтобы поговорить с фермерами. Президент предложил уменьшить объем продаваемой земли до 10 тыс гектар в одни руки, пишет Интерфакс. 

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“Давайте до 10 тыс га рассматривать на комитете (Верховной Рады - ред.), а концентрацию в размере до 50 тыс га, потом (рассматривали – ред.) до 20 тыс га уберем“ - говорится в сообщении.

  • Фермеры пожаловались на “соевые правки“

Фермеры села Красная Слободка пожаловались президенту на поправки 17 года по масличным культурам (сое и рапсу).

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“Дело в том, что было отменено возвращение НДС, а также просела цена, которая ранее составляла 11-12 тыс, а сейчас 8 тыс. Производитель теряет как минимум 2 тыс грн на тонне. Это большие деньги для производителя“ - отметил фермер.

Президент сказал, что отмена правок возможна. 

Напомним, 18 декабря в Киеве начались массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицейскими. Причиной конфликта стало то, что митингующие хотели установить палатки под ВР, а правоохранители им помешали. 

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Теги: Владимир Зеленский, красная слободка, фермеры
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Комментариев (3)
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ЗаУкраїну    18.12.2019, 13:49
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Это такими наскоками в село зЕльц собирается подменить референдум? ПНХ, паяц!
Woodbrother    18.12.2019, 13:14
Оценка:  0
Woodbrother
Так он еще и в сельском хозяйстве юморист ? ОФФИГЕТЬ !
LifeStriker    18.12.2019, 12:51
Оценка:  -1
LifeStriker
Здрасьте , мне 42 , я не Лох президент
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