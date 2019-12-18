В Херсоне братья убили знакомого из-за 200 гривен

Два брата "выбивали" долг в 200 гривен.

17 декабря в квартире в Херсоне родственники обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины со следами серьезных травм. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Херсонской области.

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Как выяснилось, накануне вечером мужчина поссорился со своими знакомыми. Он одолжил у товарища 200 гривен и долго не отдавал. Тогда два брата решили “выбить“ деньги кулаками и напали на должника, когда встретили его на улице.



Избитого мужчину забрала домой жена, которая находилась рядом. Скорую помощь она решила не вызывать, так как решила, что медицинская помощь мужу не нужна. Во время сна мужчине стало нехорошо, из носа пошла кровь, которой он захлебнулся.

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Правоохранители разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказались двое родных братьев 1981 и в 1986 годов рождения. Один из них был ранее судим за нанесение телесных повреждений.



Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.



Напомним, на Печерске нашли убитого мужчину и женщину без пальца и с разорванными ушами.

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