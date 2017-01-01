Мужчине дали шесть лет тюрьмы за развращение трехлетней дочери

Суд в Киеве признал виновным 57-летнего жителя Ровенской области в совершении развратных действий по отношению к своей малолетней дочери.

Жителя Ровенской области приговорили к шести годам за развращение трехлетней дочери zakarpatpost.net

Суд приговорил 57-летнего жителя Ровенской области в шести годам лишения свободы за совершение им развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду, 18 декабря.

"Киевской прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 57-летнего жителя Ровенской области по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Стороной обвинения на основании собранных в ходе расследования доказательств доказано безоговорочную вину мужчины, который пользуясь доверием и беспомощным состоянием собственной трехлетней дочери, совершил в отношении нее развратные действия.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 16 декабря 2019 года лицо признано виновным по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины и осужден к реальному наказанию в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее пенсионер развращал семилетнюю девочку на Тернопольщине. Свидетелем действий педофила стал старший брат девочки, который и сообщил об этом в полицию.

Также сообщалось, что в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика. Родители с сыном пошли в гости к знакомым. Когда они отвлеклись, 31-летний мужчина изнасиловал их ребенка.

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