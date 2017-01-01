Путин встревожен идеей Зеленского изменить Минск
Президента России Владимира Путина насторожило заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
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“Нет ничего, кроме минских соглашений. Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть“, - сказал Путин.
По словам президента РФ, если начать пересматривать существующие договоренности, “ситуация может зайти в тупик“.
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По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.
Напомним, Зеленский на встрече в Париже заявил о необходимости изменить минские соглашения. Такую идею поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.
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