Путин встревожен идеей Зеленского изменить Минск

Встреча в нормандском формате, намеченная на апрель, станет актуальной, если будут позитивные изменения, говорит Путин.

Президента России Владимира Путина насторожило заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Читай также: Путин о Минске: Порошенко настаивал на подписях глав “ЛНР“ и “ДНР“ “Нет ничего, кроме минских соглашений. Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть“, - сказал Путин.

По словам президента РФ, если начать пересматривать существующие договоренности, “ситуация может зайти в тупик“. Путин о Минских договоренностях №1 0:00 / 01:38 Читай также: Путин рассказал, что думает о Зеленском По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.

“Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно“, - сказал Путин.

Путин о Минских договоренностях №2 0:00 / 00:45

Напомним, Зеленский на встрече в Париже заявил о необходимости изменить минские соглашения. Такую идею поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

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