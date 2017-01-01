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Путин встревожен идеей Зеленского изменить Минск

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Встреча в нормандском формате, намеченная на апрель, станет актуальной, если будут позитивные изменения, говорит Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президента России Владимира Путина насторожило заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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“Нет ничего, кроме минских соглашений. Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть“, - сказал Путин.

По словам президента РФ, если начать пересматривать существующие договоренности, “ситуация может зайти в тупик“.

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По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.

“Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно“, - сказал Путин.
 
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Напомним, Зеленский на встрече в Париже заявил о необходимости изменить минские соглашения. Такую идею поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

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Теги: Путин, Владимир Зеленский, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча
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