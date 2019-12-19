Дети принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира

Президент поблагодарил детей.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому пришли дети-скауты и передали ему Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщается на сайте президента.

Дети рассказали, что их организация возникла еще 33 года назад. Девиз скаутов - ежедневно делать мир лучше.

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“Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира“ - сказали дети.

Президент поблагодарил делегацию и всем вручил подарки.

Напомним, Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями.

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