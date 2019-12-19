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Дети принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира

Комментариев: 3
Президент поблагодарил детей.
Дети принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира
Дети принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира
Офис президента Украины

К президенту Украины Владимиру Зеленскому пришли дети-скауты и передали ему Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщается на сайте президента. 

Дети рассказали, что их организация возникла еще 33 года назад. Девиз скаутов - ежедневно делать мир лучше. 

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“Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира“ - сказали дети.

Президент поблагодарил делегацию и всем вручил подарки. 

Напомним, Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями. 

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Теги: Владимир Зеленский, дети, огонь мира
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Комментариев (3)
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Кайдаш    19.12.2019, 15:30
Оценка:  +3
Кайдаш
Огонёк с исторической родины? Из самого Бейт Леема?
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:28
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Опять скауты....Это типа пионеры? Зачем они мраморного Ленина свалили, не понятно....История второй раз повторяется как фарс...
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Лучше бы они его принесли в виде коктейля Молотова.
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