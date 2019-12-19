Дети принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира
К президенту Украины Владимиру Зеленскому пришли дети-скауты и передали ему Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщается на сайте президента.
Дети рассказали, что их организация возникла еще 33 года назад. Девиз скаутов - ежедневно делать мир лучше.
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“Каждый из нас в этот день ждет какого-то чуда и осуществления заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце, каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благополучия, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира“ - сказали дети.
Президент поблагодарил делегацию и всем вручил подарки.
Напомним, Зеленский спросил детей, что делать с табачными компаниями.
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