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В СИЗО в Кропивницком изъяли 100 литров водки, янтарь и телефоны

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Во время обысков в СИЗО был обнаружен тайник.
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами

Во время обысков в СИЗО в Кропивницком следственном изоляторе работники Государственной криминально-исполнительной службы Украины разоблачили тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГКИС. 

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В тайнике были найдены больше 100 литров водки, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки,44 мобильных телефона, ключи от камерных дверей и другие запрещенные предметы.

Сообщается, что изъятые запрещенные предметы все задокументированы, проводится служебное расследование. Обыски в СИЗО продолжаются.

Напомним, ранее сообщались  подробности бунта в СИЗО Кропивницкого.

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Теги: СИЗО, обыск, Кропивницкий
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