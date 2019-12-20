В СИЗО в Кропивницком изъяли 100 литров водки, янтарь и телефоны

Во время обысков в СИЗО был обнаружен тайник.

Во время обысков в СИЗО в Кропивницком следственном изоляторе работники Государственной криминально-исполнительной службы Украины разоблачили тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГКИС.

Читай также: В СИЗО Кропивницкого отрицают информацию о бунте

В тайнике были найдены больше 100 литров водки, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки,44 мобильных телефона, ключи от камерных дверей и другие запрещенные предметы.



Сообщается, что изъятые запрещенные предметы все задокументированы, проводится служебное расследование. Обыски в СИЗО продолжаются.

Напомним, ранее сообщались подробности бунта в СИЗО Кропивницкого.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.