Появились подробности бунта в СИЗО Кропивницкого

Когда в СИЗО пришли правоохранители, заключенный начал себя вести агрессивно и ругался матом. Его поддержали товарищи из других камер и начали стучать в дверь.

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Государственная уголовно-исполнительная служба (ГУИС) Украины подтвердила попытку бунта в СИЗО Кропивницкого, но при этом опровергла информацию о том, что администрация учреждения потеряла контроль над ситуацией. Об этом говорится в специальном сообщении ГУИС в Фейсбук.

По официальным данным, заключенный М. напал на сотрудницу СИЗО, угрожал ей и ее семье физической расправой, а также нанес ей телесные повреждения. Сейчас состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Через несколько часов в СИЗО прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, однако заключенный М. отказался от предоставления письменных объяснений и обругал сотрудников прокуратуры и СИЗО. Он вел себя агрессивно и подстрекал других заключенных к групповому неповиновению.

В поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь, - говорится в заявлении ГУИС.

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Для стабилизации оперативной обстановки в СИЗО объявили общий сбор персонала и приняли первоочередные меры. При этом официальные лица опровергли слухи о том, что персонал СИЗО закрылся в административном здании во время бунта.

Сразу были усилены внешние и внутренние посты, обеспечено патрулирование прилегающей территории учреждения. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись, - заявили в ГУИС.

В администрации заверили, что ситуация в Кропивницком СИЗО под контролем.

Напомним, сегодня бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил о бунте в следственном изоляторе города Кропивницкий. По его словам, работники СИЗО потеряли контроль над ситуацией и заперлись в административном корпусе.

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