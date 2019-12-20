Патриарх Филарет обвинил Епифания в расколе Украинской церкви

Патриарх Филарет считает, что Епифаний "живет неправдами".

Патриарх Филарет обвинил в расколе Православной церкви Украины предстоятеля ПЦУ Епифания. Об этом он рассказал в интервью “Фактам“.

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“Патриарх Филарет стоит на позиции независимой украинской церкви. А виноват митрополит Епифаний. Потому что он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат. Тот, кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении,“ - рассказал Филарет.



Филарет также охарактеризовал Епифания, как человека, который “живет неправдой“.



“Вот если вы хотите проанализировать его деятельность и жизнь, то вам не удастся выпустить из поля зрения то, что он всегда жил во лжи“, - саказал он.



Напомним, В Минкульте заявили, что Верховный суд не позволял УПЦ МП сохранить свое название.