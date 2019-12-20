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Патриарх Филарет обвинил Епифания в расколе Украинской церкви

Комментариев: 1
Патриарх Филарет считает, что Епифаний "живет неправдами".
Филарет назвал Епифания виновным в расколе ПЦУ
Филарет назвал Епифания виновным в расколе ПЦУ
Патриарх Филарет/Facebook

Патриарх Филарет обвинил в расколе Православной церкви Украины предстоятеля ПЦУ Епифания. Об этом он рассказал в интервью “Фактам“. 

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“Патриарх Филарет стоит на позиции независимой украинской церкви. А виноват митрополит Епифаний. Потому что он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат. Тот, кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении,“ - рассказал Филарет.

Филарет также охарактеризовал Епифания, как человека, который “живет неправдой“.

“Вот если вы хотите проанализировать его деятельность и жизнь, то вам не удастся выпустить из поля зрения то, что он всегда жил во лжи“, - саказал он.

Напомним, В Минкульте заявили, что Верховный суд не позволял УПЦ МП сохранить свое название.

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Теги: Филарет, Епифаний, ПЦУ
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 17:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Эта церковь не украинская.Откройте Библию и почитайте: там хоть слово про Украину и украинцев есть?
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