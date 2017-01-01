В Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли

К процессу рассмотрения документа присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу, 20 декабря, все политические силы в парламенте согласовали процесс подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом он рассказал 20 декабря в эфире ток -шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - отметил Разумков.

Также он подчеркнул, что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений во время рассмотрения законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения будет работать в открытом режиме.

По словам спикера, ограничений относительно съемок или прямой трансляции заседаний комитета нет.

"Камеры работают, СМИ работают, все транслируется в прямом эфире не только каналом Совет, но и любым другим", - указал Разумков.

Напомним, 18 декабря во время рассмотрения законопроекта о рынке земли на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики возникла драка между народными депутатами

Представители оппозиции выступили против того, что поправки к законопроекту рассматривались слишком быстро. Также они выразили несогласие с тем, как проходило голосование в комитете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet