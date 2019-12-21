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Лавров: Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле"

Комментариев: 1
Глава МИД РФ Лавров сказал, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что украинская сторона при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка “в чистом поле“. Но по словам глава МИД РФ такое разведение, не окажет значительного влияния на безопасность. Об этом сообщили российские СМИ. 

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“Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет“, - сказал министр в эфире российских СМИ.

Напомним, Санкции США не остановят строительство Северного потока-2 — Лавров

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Теги: Лавров, МИД, Россия, Донбасс
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Комментариев (1)
Woodbrother    21.12.2019, 17:53
Оценка:  0
Woodbrother
МИДовская лошадь к старости совсем тупой стала. Пора с нее подковы сдирать
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