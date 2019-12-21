Лавров: Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле"

Глава МИД РФ Лавров сказал, что Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что украинская сторона при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка “в чистом поле“. Но по словам глава МИД РФ такое разведение, не окажет значительного влияния на безопасность. Об этом сообщили российские СМИ.

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“Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет“, - сказал министр в эфире российских СМИ.

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